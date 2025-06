Bergomi ammette | Chivu scelta rischiosa può anche cambiare modulo se la società farà queste cose

Beppe Bergomi analizza la scelta dell’Inter di affidarsi a Chivu, una decisione considerata rischiosa ma ricca di potenzialità. Con entusiasmo e gioventù, il tecnico può dare nuova energia alla squadra, anche se potrebbe optare per un cambio di modulo se la società lo riterrà opportuno. La domanda è: questa strategia potrà portare i risultati sperati? Solo il tempo dirà se questa audace mossa sarà il punto di partenza di una nuova era nerazzurra.

Beppe Bergomi ha commentato la scelta dell’Inter di puntare su Chivu per la panchina nerazzurra. A margine della presentazione del libro ‘L’anima sociale e industriale dello sport’, ha parlato anche Beppe Bergomi partendo da Chivu all’ Inter: CHIVU – «Ha fatto solo 10 partite, ma c’è entusiasmo, gioventù e voglia di far bene, poi vedremo che squadra gli costruiranno. Se è un vantaggio rispetto ad un altro allenatore? L’Inter non era mica la squadra più forte, la narrazione delle due squadre la portavate avanti voi ma io dicevo che da 4 anni non le ha mai avute due squadre. Avete visto quest’anno le difficoltà in attacco, a centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com