Bergamo Evelyne Salimusaj travolta e uccisa a 30 anni da un’auto pirata a Malaga Choc e lacrime a Ciserano

Ciserano (Bergamo), 9 giugno 2025 – Si chiamava Evelyne Salimusaj: è morta a 30 anni uccisa da un'auto pirata. È successo a Malaga, città della Spagna dove la giovane si era trasferita da circa un anno. Le terribile notizia ha scosso la comunità della Bassa dove Evelyne era conosciuta. L’Amministrazione comunale di Ciserano ha pubblicato un post sulla pagina Facebook del comune. Comunità in lutto . "La comunità di Ciserano si unisce nel dolore per la tragica scomparsa di Evelyne Salimusaj, scomparsa all'età di 30 anni in Spagna, a Malaga, città in cui si era trasferita ”. È il messaggio di cordoglio pubblicato ieri su Facebook dal Comune di Ciserano e rilanciato anche dalla sindaca Caterina Vitali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it