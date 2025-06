Bergamo ecco il terzo rinforzo | arriva la schiacciatrice americana Mosser

Bergamo si prepara a sorprendere ancora: ecco il terzo rinforzo per la stagione 2025/26, la talentuosa schiacciatrice americana Jenny Mosser. Dopo Eze e Meli, l’attenzione si sposta su questa atleta dal talento internazionale, pronta a portare energia e competenza nel roster. Nata in Minnesota, con esperienze tra Grecia e college, Jenny si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Italia, portando con sé entusiasmo e passione.

Bergamo. Dopo Eze e Meli, un’altra novitĂ arriva ad arricchire il roster della stagione 202526: si tratta della schiacciatrice americana Jenny Mosser, che sbarca in Italia dopo una stagione nel Campionato greco. Nata a Edina, nel Minnesota, il 10 ottobre 1998, la 26enne alla sua quarta stagione professionale dopo aver lasciato, nel 2022, il team della Kansas University dove si è laureata in psicologia. Prima di quella italiana, Jenny ha vissuto le avventure dei campionati europei: finlandese (Hameenlinnan Lentopallokerho, nella stagione 202223), tedesco (Thuringen, 202324) e greco (Thiras, 202425). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, ecco il terzo rinforzo: arriva la schiacciatrice americana Mosser

