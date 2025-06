Benny Cup 2025 | Sport e Solidarietà in Memoria di Lorenzo Benincasa

Il Benny Cup 2025, dedicato a sport e solidarietà in memoria di Lorenzo Benincasa, rappresenta un tributo vibrante alla sua filosofia di vita: mantenere sempre gli impegni fino in fondo. Maestro, allenatore e volontario, Lorenzo ha ispirato generazioni di giovani con i suoi valori, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tanti. Sabato scorso, sui campi della Monari Nasi, il suo spirito è tornato a vivere attraverso un evento che unisce passione e impegno sociale, ricordando che il vero valore sta nel donare e nella tenacia.

"Se si prende un impegno lo si mantiene fino alla fine": quella che, da sempre, è stata la filosofia di vita di Lorenzo Benincasa, 'Benny Coach', maestro per centinaia di ragazzi cresciuti nllo sport ispirandosi ai suoi valori, allenatore, ideatore di trofei internazionali, ma anche volontario (per l'opera svolta durante il sisma divenne cittadino onorario di Finale Emilia), è risuonata sabato sui campi della Monari Nasi che hanno ospitato l'edizione 2025 della Benny Cup. Organizzata dal figlio di Lorenzo, Federico Benincasa, ha visto la partecipazione di 20 squadre di ragazzini appartenenti alla categoria 2017 e che si sono sfidate in un clima di amicizia e solidarietà, anche perché da sempre la Benny Cup sostiene la Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori), oltre alla grande attenzione all' inclusione, con la presenza di due squadre di special football dell'associazione Tsm, che si sono sfidate nel corso del pomeriggio, in piena coerenza con quelli che sono gli ideali e i valori della Benny Cup.