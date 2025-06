Benicio Del Toro fermato in aeroporto dagli addetti alla sicurezza aerea per il copione sospetto de La trama fenicia

Benicio del Toro, celebre attore premio Oscar, ha condiviso una vicenda singolare che lo ha visto protagonista: fermato in aeroporto dagli addetti alla sicurezza aerea a causa di un copione sospetto di "La Trama Fenicia". La sua esperienza, raccontata nello show di Seth Meyers, rivela quanto anche le star possano trovarsi coinvolte in episodi imprevisti durante i controlli di routine. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme.

Cannes, Benicio del Toro al centro della “Trama fenicia” di Wes Anderson - Al Cannes, Wes Anderson presenta "The Phoenician Scheme", un film che ruota attorno a Anatole “Zsa-zsa” Korda, un enigmatico magnate degli anni ’50 coinvolto in intrighi di imprese familiari, terrorismo industriale e progetti faraonici.

