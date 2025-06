Benessere | le news di giugno tra acqua di San Giovanni piscine su rooftop yoga e massaggi

di come giugno sia il mese perfetto per riscoprire se stessi e rigenerarsi. Tra piscine su rooftop, sessioni di yoga e massaggi rigeneranti, il benessere diventa un viaggio tra tradizione e modernità. Lasciati conquistare dal fascino dei rituali antichi e dalle novità che il mese offre: è il momento di concedersi una pausa di pura energia e serenità. Perché il vero benessere inizia scegliendo di prendersi cura di sé.

Giugno, il sapore dei tigli. Le giornate lunghissime, il caldo piacevole, la pelle che si abbronza. La scuola che finisce insieme a molti altri corsi. Tempo di rilassarsi, di rallentare. Di evadere dalla propria routine e di concedersi nuove esperienze. Alcune, sono antichi rituali, molto amati in tempi moderni. Come l’acqua di San Giovanni. Altri arrivano da molto lontano, come lo yoga e i bagni sonori. In tema benessere, non si può non parlare di nuovi trattamenti da sperimentare. Piccoli massaggi per i piedi, in spazi molto cittadini. O massaggi vista Mar Mediterraneo che accolgono la nuova estate che sta per arrivare. 🔗 Leggi su Amica.it