Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno abbassato di 8 milioni di dollari il prezzo della loro villa | la rivelazione del Daily Mail

Ben Affleck e Jennifer Lopez, ormai divorziati, cercano di chiudere definitivamente il capitolo della loro megavilla a Beverly Hills. Con un taglio di 8 milioni rispetto al prezzo originale di 60,8 milioni di dollari, Affleck sembra più deciso che mai a vendere, anche a costo di perdere qualche milione in più. La loro villa, simbolo di un passato glamour, ora si trova alle battute finali prima di una nuova avventura.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, ormai ufficialmente divorziati, sono ancora alle prese con la vendita della loro megavilla a Beverly Hills da 60,8 milioni di dollari. A quanto pare, però, è Affleck ad avere più fretta: vuole chiudere il capitolo una volta per tutte, anche a costo di perdere ancora qualche milione. “ Ben e JLo hanno abbassato di 8 milioni di dollari il prezzo della loro villa di Beverly Hills rispetto a quanto l’avevano pagata, ma per Ben questo non conta nulla”, ha raccontato una fonte al Daily Mail. “Vuole solo che venga venduta per poter recidere definitivamente il legame che lo lega a Jennifer”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

