Belve Crime Tamara Ianni contro gli Spada | Quando hanno toccato mio figlio ho alzato la testa…

Nella prima puntata dello spin-off di Belve, Francesca Fagnani ci introduce alla straordinaria testimonianza di Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia, che ha deciso di affrontare con coraggio le violenze del clan Spada. Quando hanno toccato suo figlio, ha trovato la forza di alzare la testa, sfidando il giglio oscuro della criminalità organizzata. Un racconto di resilienza e determinazione che non lascia indifferenti, dimostrando che anche nelle tenebre più fitte, la speranza può accendersi.

