Belve Crime Eva Mikula e la banda della Uno Bianca | Attendo le scuse dei familiari delle vittime

Una nuova, avvincente intervista si prepara a sconvolgere i sentimenti di tanti: Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi della tragica banda della Uno Bianca, svelerà dettagli inediti e riflessioni che meritano rispetto e attenzione. La puntata di "Belve Crime" di Francesca Fagnani, in onda il 10 giugno, promette di essere uno spazio di confronto e verità, anche per le famiglie delle vittime. Continua a leggere.

Sarà ospite della prima puntata di Belve Crime di Francesca Fagnani Eva Mikula, che per due anni fu la fidanzata di Fabio Savi, uno dei componenti della banda della Uno Bianca che tra il 1987 e il 1994 uccise 24 persone e ne ferì 114. La prima puntata andrà in onda martedì 10 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Belve Crime Mikula Banda

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Belve Crime, Eva Mikula e la banda della Uno Bianca: “Attendo le scuse dei familiari delle vittime” - Sarà ospite della prima puntata di Belve Crime di Francesca Fagnani Eva Mikula, che per due anni fu la fidanzata di Fabio Savi, uno dei componenti della ... Leggi su fanpage.it

Belve Crime, Eva Mikula: "Insultata per 30 anni, attendo scuse dai familiari delle vittime" - Ospite anche Tamara Ianni, oggi collaboratrice di giustizia, anche grazie alle sue deposizioni sono stati arrestati 32 componenti del clan Spada ... Leggi su adnkronos.com

Eva Mikula della banda della Uno bianca a Belve Crime: «Attendo le scuse dai familiari delle vittime» - La “misteriosa” fidanzata di uno dei componenti della banda della Uno bianca ospite di Fagnani. Leggi su corriere.it