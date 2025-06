Belve Crime Eva Mikula della banda della Uno bianca | Attendo scuse dai familiari delle vittime

Domani sera su Rai 2, “Belve Crime” porta alla luce storie intense e sconvolgenti. Tra le protagoniste spicca Eva Mikula, la misteriosa fidanzata di uno dei membri della banda della Uno Bianca, che affronta domande scomode e riflessive. Attendo con curiosità e un pizzico di speranza un gesto di rispetto e scuse dai familiari delle vittime, per alimentare un confronto più umano e consapevole su un passato doloroso.

