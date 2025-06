Belen e Stefano ma che combinate? Lei rimette la fede lui mano nella mano con la fidanzata nuova

Tra passione e polemiche, il gossip non si ferma mai: Belen e Stefano continuano a catturare l’attenzione degli italiani con le loro scelte di cuore e di vita. Ma cosa riserverà il destino ai due ex più chiacchierati dello spettacolo? Restate sintonizzati, perché tra amori ritrovati e nuove complicazioni, il loro percorso è ancora tutto da scoprire.

Non c’è pace tra gli ex più chiacchierati dello spettacolo italiano. Da una parte Belen Rodriguez torna a far parlare di sé con un gesto simbolico che ha riacceso i riflettori sul suo cuore, dall’altra Stefano De Martino non smette di far girare la testa (e il gossip) tra presunti flirt, paparazzate e vecchie conoscenze che tornano alla ribalta. Una danza continua tra amore, nostalgia e nuove passioni: lui viene beccato mano nella mano con Gilda Ambrosio, lei si mostra con la fede nuziale al dito. Ma cosa sta davvero succedendo? Perché Belen ha rimesso la fede al dito?. Belen Rodriguez ha sorpreso tutti pubblicando uno scatto in cui appare con la fede al dito, scatenando inevitabilmente una valanga di ipotesi sul suo stato sentimentale. 🔗 Leggi su Donnapop.it