Battiti Live 2025 accende l’estate | nel cast anche diversi ex ballerini di Amici

Battiti Live 2025 si prepara a far scoppiare l’estate italiana con un cast stellare, tra ex ballerini di Amici e nuove sorprese! Ambientato nella suggestiva Molfetta, lo spettacolo promette emozioni senza fine e ospiti d’eccezione. Con Ilary Blasi, Alvin e la fresca energia di Nicolò De Devitiis, questa edizione sarà memorabile. Le registrazioni sono in corso: l’attesa cresce, e presto scoprirai tutte le novità di questa grande festa musicale.

Cornetto Battiti Live 2025 è pronto a infiammare l'estate musicale italiana. Quest'anno l'atteso show, prodotto da Radionorba, sarà ambientato nella splendida Molfetta, in Puglia, e andrà in onda su Canale 5 nel mese di luglio, con cinque serate imperdibili. A condurre lo show ci saranno ancora Ilary Blasi e Alvin, affiancati da una new entry che promette scintille: Nicolò De Devitiis. Le registrazioni sono previste nelle prossime settimane, e sul palco saliranno non solo i grandi nomi della musica italiana, ma anche volti amatissimi di Amici. Alcuni dei ballerini più talentuosi delle ultime edizioni accompagneranno le performance live, confermando la sinergia tra il talent di Maria De Filippi e il grande evento musicale dell'estate.

