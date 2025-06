Batosta referendum perché ha perso soprattutto il Pd di Schlein

vittoria assicurata. La débâcle referendaria, con un’affluenza del 30%, ha lasciato il Partito Democratico di Schleìn a riflettere profondamente. Ma, di fronte a questa disfatta, sorge spontanea una domanda: chi ce l’ha fatto fare? È il momento di analizzare cosa non ha funzionato e come il partito possa rialzarsi, imparando dagli errori e guardando avanti con rinnovata determinazione.

«Ma chi ce l’ha fatto fare?». Questa è la domanda che più rimbalza tra le mura del Nazareno dopo la débâcle referendaria. L’ affluenza al 30 per cento è un dato impietoso, ma anche prevedibile: erano giorni, se non settimane, che nel Partito democratico si era quasi certi del risultato negativo. E hai voglia a mettere asticelle di vario tipo e genere, come quella di portare al voto almeno 12 milioni e 300 mila italiani, come se fosse una vittoria. La sconfitta, anzi la clamorosa batosta, c’è e rimane. Non è un caso, del resto, se nessun referendum dal 1995 in avanti sia mai riuscito a raggiungere il quorum, unica eccezione quello sull’ acqua pubblica nel 2011, vissuto da molti votanti in chiave anti-berlusconiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it