Bassa affluenza per i referendum Si vota fino alle 15

Domenica di scrutinio con scarsa affluenza alle urne: alle 23, solo il 22,7% degli italiani aveva espresso la propria scelta, un dato in linea con il 2009. Con le urne aperte fino alle 15 per i referendum su lavoro e cittadinanza, si attende ancora il voto di chi non ha potuto partecipare. Resta da vedere se il coinvolgimento aumenterà nelle ultime ore di votazione, influenzando così l'esito di questa importante consultazione.

Sino alle 15 si può votare per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza (e per i ballottaggi nei 13 Comuni sopra i 15mila abitanti, tra cui Taranto e Matera, e nei 7 Comuni in Sardegna al primo turno, tra cui Nuoro).   Alle 23 di domenica, l'affluenza era stata del 22,7 per cento. Un dato quello dell'affluenza in linea con l'ultima tornata referendaria - quella del 2009 sulla legge elettorale - in cui si votò su due giorni: quella volta non fu raggiunto il quorum. La regione nella quale piĂą gente si è recata alle urne è la Toscana dove il 22 per cento degli aventi diritto ha votato. La regione piĂą astensionista è stata la Calabria: solo il 10,14 per cento dei calabresi si è recato al seggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Bassa affluenza per i referendum. Si vota fino alle 15

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Bassa Vota

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

La classe media e bassa non vota al referendum che la tutela. Chi ha fame non legge il menu, si fa servire. Anche il veleno. #referendum2025 #affluenza Partecipa alla discussione

Buongiorno naviganti tra i #VentagliDiParole e buon #9giugno! Ieri l’affluenza è stata bassa: anche oggi per sensibilizzare tutti a esercitare il proprio diritto di voto faremo un nuovo viaggio con #LaNostraRivolta Andate a votare! Vi aspetto Partecipa alla discussione

Bassa affluenza per i referendum. Si vota fino alle 15 - Alle 23 di domenica, solo il 22,7 per cento degli aventi diritto si era recato a votare. Leggi su ilfoglio.it

Referendum, urne aperte fino alle 15 - Nell'intera giornata di ieri l'affluenza alle urne in Sicilia è stata del 16,32%, ben al di sotto ... Leggi su rainews.it

Referendum, l'ufficio anagrafe chiude alle 17. L'ira di un'elettrice: «Disservizio grave. Non ho potuto votare» - Si mantiene bassa per tutta la giornata in linea con l'andamento nazionale, l'affluenza alle urne nella Città Metropolitana di Venezia. Leggi su ilgazzettino.it