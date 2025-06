Bassa affluenza a Ortona | solo una cittadina su tre ha partecipato

Una bassa partecipazione ha caratterizzato le recenti consultazioni a Ortona, dove solo una cittadina su tre si è recata alle urne. Con un’affluenza del 37,6% nel ballottaggio e appena il 20,8% nei referendum abrogativi in Abruzzo, il coinvolgimento civico sembra essere in calo, sollevando domande sulla motivazione degli elettori e sull’efficacia delle strategie di comunicazione. Ma cosa si nasconde dietro questa apatia democratica?

Chieti - Nel turno di ballottaggio e nei referendum abrogativi, Ortona registra un’affluenza di 37,6% e 20,8% in Abruzzo, ben sotto la media nazionale. Nel turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco a Ortona, domenica 8 giugno, si è registrata un’affluenza alle urne del 37,6?%: su 8?721 elettori più o meno, poco più di un terzo dei cittadini si è recato a votare entro le 23:00. Parallelamente, per i cinque quesiti referendari abrogativi sul lavoro e cittadinanza in Abruzzo, la partecipazione è stata del 20,81?%, contro la media nazionale del 22,7?%, con punte più elevate in provincia di Chieti (22,13?%) e valori inferiori nelle province di L’Aquila, Teramo e Pescara. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Bassa affluenza a Ortona: solo una cittadina su tre ha partecipato

