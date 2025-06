Basket una serata all' insegna del tifo sano | lezione speciale con Demonte Harper e Riccardo Tavernelli

Basket, una serata all'insegna del tifo sano, con una lezione speciale di fair play e passione autentica. Ricordi indelebili di G3 e G4, momenti di tensione e speranza per i tifosi della Pallacanestro Forlì 2.015. La società di viale Roma, forte delle sfide vissute, ora invita tutti a vivere un evento unico, dove il cuore e il rispetto sono i veri protagonisti. Non mancate, perché insieme si scrivono le pagine più belle dello sport.

Sono ancora impresse nella memoria dei tifosi della Pallacanestro Forlì 2.015 le immagini degli spalti vuoti in Gara 3 e Gara 4 valevoli per le semifinali playoff contro Rimini, serie vinta dalla Rinascita che si sta giocando la promozione in A1 contro Cantù. La società di viale Roma ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it