Basket Milano pronta a ripartire da Milutinov e Banchi?

La stagione dell’EA7 Emporio Armani Milano si chiude con polemiche e delusione, ma la città della moda e dello sport non si arrende. Ora, il club si prepara a rilanciarsi, puntando su nuovi protagonisti come Milutinov e Banchi, e sulle mosse strategiche che potrebbero cambiare il volto della squadra. È il momento di scrivere il prossimo capitolo di questa avventura, con entusiasmo e determinazione, verso un futuro da protagonisti.

La stagione dell’EA7 Emporio Armani Milano è stata un fallimento. Fallito l’obiettivo playoff in Eurolega, eliminata in semifinale in campionato, sfuggito in finale anche il contentino della Coppa Italia, ora per Giorgio Armani e Pantaleo Dell’Orco è il momento di capire se continuare per la strada scelta o svoltare. E le voci delle ultime ore parlano di due nomi pesanti. Sul parquet e in panchina. Con gli affari Quinn Ellis e Marko Guduric cui manca solo l’ufficialità, per il campo il nome caldo è quello di Nikola Milutinov. 30 anni, serbo, centro di esperienza e qualità, è in scadenza di contratto con l’Olympiacos. 🔗 Leggi su Oasport.it