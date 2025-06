Basket l' Umana Reyer U17 femminile è campione d' Italia

L’Umana Reyer Under 17 femminile sorprende ancora, conquistando il suo ventisettesimo Scudetto giovanile e confermando una tradizione di eccellenza nel basket italiano. Dopo un match emozionante e ricco di suspense a Battipaglia, le orogranata hanno prevalso contro Firenze in overtime, dimostrando grinta e talento. Questo straordinario risultato rafforza la loro posizione come una delle squadre più competitive e promettenti nel panorama cestistico giovanile nazionale.

L'Umana Reyer Under 17 femminile è Campione d'Italia. Al termine di una partita tesa e spettacolare, ieri 9 giugno, a Battipaglia, le orogranata si sono imposte 56-59 contro Firenze dopo un'overtime. È il ventisettesimo Scudetto giovanile dell'era Umana Reyer, il secondo quest'anno dopo quello. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Basket, l'Umana Reyer U17 femminile è campione d'Italia

In questa notizia si parla di: Umana Reyer Femminile Campione

Umana Reyer-Vanoli Basket Cremona, disordini alla partita: scattano 7 daspo - Durante l'incontro di basket tra Umana Reyer e Vanoli Basket Cremona, tenutosi il 16 marzo al palasport “Taliercio” di Mestre, si sono verificati disordini che hanno portato alla decisione della polizia di Venezia di emettere 8 daspo.

Finale Nazionale Under 17 Femminile 2025 - La Reyer Venezia s'impone contro Firenze ed è campione d'Italia https://basketinside.com/giovanili/finale-nazionale-under-17-femminile-2025-la-reyer-venezia-simpone-contro-firenze-ed-e-campione-ditalia/… Partecipa alla discussione

L'Umana Reyer Under 17 femminile è Campione d'Italia Grandissime ragazze! Scopri come è andata Partecipa alla discussione

Finale Nazionale Under 17 Femminile 2025 – La Reyer Venezia s’impone contro Firenze ed è campione d’Italia - All’Umana Reyer Venezia occorrono 45 minuti per battere un’infaticabile Firenze Bk Academy 59- Leggi su basketinside.com

Finale Nazionale Under 17 Femminile - Battipaglia: Reyer Venezia campione - Parte alle 14:00, a Battipaglia, la Finale Nazionale Under 17 Femminile, Trofeo “Roberta Serradimigni”. Leggi su pianetabasket.com

Finale Nazionale U15 Femminile – Bis Reyer Venezia, è ancora Campione. Battuta Costa Masnaga - L’Umana Reyer Venezia si laurea Campione d’Italia della categoria battendo nella Finalissima di ... Leggi su basketinside.com