basket femminile zandalasini si aggrega al gruppo azzurro capobianco ufficializza altri tre tagli

Le squadre azzurre di basket femminile si fanno sempre più competitive e pronte all’appuntamento europeo. Con l’arrivo di Zandalasini nel gruppo e le ufficializzazioni delle ultime scelte di Capobianco, il cammino verso i Campionati Europei 2025 si fa ancora più intenso. Tra test match e preparativi finali a Bologna, le nostre ragazze sono determinate a fare sul serio. La strada verso il successo è tracciata: ora non resta che continuare a credere nelle potenzialità della nazionale.

Prosegue il percorso di avvicinamento dell'Italia verso la fase finale dei Campionati Europei 2025 di basket femminile, in programma dal 18 al 29 giugno. Le Azzurre volano oggi a Brno per affrontare tra martedì 10 e mercoledì 11 giugno altri due test match contro la Cechia, prima di affrontare l'ultima parte di preparazione a Bologna verso il debutto nella rassegna continentale previsto al PalaDozza il 18 giugno contro la Serbia. "La nostra scelta di giocare tante partite all'estero è stata precisa, pensata per avere tante possibilità di testarci nel corso del raduno. Nelle prime uscite ho visto cose molto positive a sprazzi e poi dei passaggi a vuoto, in questi ultimi giorni ci siamo concentrati molto sull'idea di squadra, che si compatta nelle difficoltà e supera insieme i momenti delicati, nelle due metà campo", dichiara il CT Andrea Capobianco.