Basket femminile | Italia doppia trasferta in Cechia verso gli Europei

L'Italbasket femminile si prepara a una sfida cruciale: due trasferte in Repubblica Ceca, nel cuore di Brno, per affrontare le avversarie già incontrate nel girone di qualificazione agli Europei. Un percorso che, nonostante tutto, mette alla prova il talento e la tenacia delle azzurre di Andrea Capobianco, pronte a dimostrare il loro valore in vista della fase decisiva. La squadra azzurra si presenta con un roster compatto e determinato, ancora in corsa per conquistare un pass ufficiale...

