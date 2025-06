Baseball | il Bbc Grosseto subisce un' altra sconfitta contro il Parma

Il Bbc Grosseto si trova ancora una volta a dover fare i conti con una sconfitta pesante contro il Parma, che conferma il divario evidente tra le due formazioni. Dopo un inizio promettente, i maremmani hanno subito un'esplosione nel terzo inning, lasciando spazio alle speranze di rimonta che però si sono dissolte. La partita ha rivelato le aree di miglioramento e l’urgenza di rafforzare il roster per tornare a competere ai livelli desiderati.

BASEBALL Brutta sconfitta anche nella seconda gara per il Bbc Grosseto con il Parma (1-6 il finale) che dimostra ancora quanto il gap tra le due squadre sia enorme. Le prime due riprese si sono esaurite in poco più di 20 minuti nel pieno controllo dei lanciatori (Laurenzio e Casanova) ma la terza frazione ha regalato quattro punti di vantaggio agli ospiti. Tutto è nato dall'arrivo in prima base di Battioni generato da un lancio pazzo sul terzo strike, poi le mazze ducali si sono scatenate: spettacolare triplo di Angioi, singolo di Gonzalez, doppio al centro di Geraldo, doppio con due punti battuti a casa di Astorri.