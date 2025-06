baronissi attivamente 2025 al via il centro estivo del comune di baronissi per bambini dai 4 agli 11 anni

Baronissi si prepara a vivere un’estate all’insegna di gioco e scoperta con “AttivaMente 2025”! Partono domani le pre-iscrizioni presso il Comune, rivolte ai bambini dai 4 agli 11 anni residenti nel territorio. Un’occasione unica per unire divertimento e apprendimento in un ambiente sicuro e stimolante. Il progetto si impegna a offrire ai piccoli partecipanti esperienze indimenticabili, creando ricordi che dureranno nel tempo.

Partono da domani, presso il Comune di Baronissi le pre-iscrizioni per “AttivaMente 2025”, il nuovo progetto estivo rivolto a bambine e bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, residenti nel territorio comunale. Si tratta di un’iniziativa che unisce educazione e divertimento, finalizzata a promuovere, durante i mesi estivi, un’esperienza coinvolgente e stimolante per i più piccoli, in un contesto sicuro e accogliente. Il progetto si svolgerà dal 23 giugno all’8 agosto presso la Scuola “Donato Cosimato” in Via Unità d’Italia, con un’organizzazione settimanale che prevede la partecipazione di un massimo di 50 bambini per volta. 🔗 Leggi su Zon.it