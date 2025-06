Bari storie di magie e misteri | streghe e fate

Vivi un’esperienza indimenticabile tra le affascinanti strade di Bari, dove magie e misteri si intrecciano in un incanto senza tempo. Domenica 15 giugno alle 19:00, lasciati trasportare in un itinerario teatrale tra vicoli, maschere e leggende che svelano i segreti di streghe e fate. Preparati a scoprire un mondo nascosto tra realtà e fantasia, dove ogni passo rivela un nuovo mistero da svelare… Non perderti questa magia!

Domenica 15 giugno, ore 19:00. Bari – Storie di magie e misteri: streghe e fate Un itinerario teatralizzato tra i vicoli più affascinanti della città vecchia, dove si intrecciano realtà e leggenda. Maschere apotropaiche, palazzi nobiliari, archi carichi di simboli e misteri. tutto prende vita. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Bari, storie di magie e misteri: streghe e fate

