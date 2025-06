Bari ragazzo picchiato da un uomo con una mazza da baseball a Madonnella | ricoverato con traumi

Una notte di paura a Bari, dove un ragazzo è stato brutalmente picchiato da un uomo armato di mazza da baseball a Madonnella. L’episodio, avvenuto in via Addis Abeba, ha lasciato la vittima in ospedale con traumi gravi. L’aggressore, di origini straniere, era stato visto aggirarsi nel quartiere già dalle 21, mentre i residenti, svegliati e preoccupati, sono scesi in strada in pigiama per tentare di aiutarlo. Un episodio che scuote la comunità e richiede risposte immediate.

