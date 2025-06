Barella in edicola certi | Quel club lo vuole sul mercato

Il mercato estivo scuote il mondo del calcio, e Barella si conferma al centro delle attenzioni: le voci di trattative infiammano le città e le redazioni sportive. Mentre Chivu si insedia come nuovo allenatore dell’Inter, l’attenzione si sposta sul futuro del talentuoso centrocampista, protagonista di indiscrezioni e sondaggi. Quale sarà la prossima mossa? Scopriamolo insieme, perché le novità più calde sono ormai in edicola e pronte a sorprendere.

Barella al centro delle voci di calciomercato, ecco a che punto siamo sulla trattativa e cosa dicono in edicola sul centrocampista. Cristian Chivu ha ufficialmente iniziato la sua avventura da allenatore dell' Inter. Dopo aver risolto in giornata il contratto che lo legava al Parma, l'ex difensore nerazzurro ha diretto il suo primo allenamento con la nuova squadra, prendendo in mano le redini di un progetto ambizioso. Ma oltre al campo, il nuovo tecnico dovrà presto confrontarsi anche con le dinamiche del calciomercato, in un'estate che si preannuncia calda e piena di incognite. Il club, infatti, è attivo su più fronti: da una parte si lavora per rafforzare la rosa, dall'altra bisogna fare attenzione agli assalti provenienti dall'estero.

In questa notizia si parla di: Edicola Barella Certi Club

