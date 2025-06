Barca sugli scogli a causa del vento Diportisti in salvo

Una scena di emergenza si è svolta al largo di Porto Santo Stefano, dove la forza del vento di scirocco ha spinto una barca sugli scogli, mettendo a rischio i diportisti a bordo. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo della Guardia Costiera, tutti sono stati messi in salvo. Un esempio di come la prontezza e il coraggio possano fare la differenza in situazioni critiche in mare.

PORTO SANTO STEFANO Intervento della Guardia costiera di Porto Santo Stefano per prestare soccorso a dei diportisti in difficoltà: la loro barca, trascinata dal forte vento di scirocco e dalla corrente è finita contro una scogliera nelle acque antistanti il promontorio dell’ Argentario. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri. L’allarme, si spiega, è stato ricevuto dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Livorno tramite una segnalazione telefonica da parte dei diportisti in evidente stato di difficoltà. È stato disposto l’intervento della motovedetta da Porto Santo Stefano. Da quanto ricostruito dalla Guardia costiera, "i malcapitati, probabilmente usciti in mare per un breve tragitto con il proprio natante da diporto, sono stati sorpresi da una corrente particolarmente intensa che li ha spinti verso una zona rocciosa, dove sono rimasti bloccati, senza possibilità di rientro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barca sugli scogli a causa del vento. Diportisti in salvo

