Barbara De Santi ore di angoscia | ‘Simona sta lottando ma le sue condizioni sono ancora gravissime’

Un dramma improvviso ha sconvolto la vita di Barbara De Santi, volto noto del trono over di Uomini e Donne. La sua sorella Simona è infatti coinvolta in un grave incidente e le sue condizioni sono ancora critiche. La notizia, devastante, ha colpito profondamente tutti i fan e amici della dama, che ora si stringono intorno a lei in questo momento di grande sofferenza. La speranza resta viva: le prossime ore saranno decisive per la sua battaglia.

La storica dama di Uomini e Donne ha raccontato il dramma della sorella. Un silenzio improvviso, quasi irreale, per chi la conosce come una delle presenze più vivaci del trono over di Uomini e Donne. Invece, dietro a quello stop forzato c’è una tragedia familiare che ha colpito in pieno la vita di Barbara De Santi. La sorella, Simona, è stata coinvolta in un gravissimo incidente e da giorni sta lottando tra la vita e la morte. ‘Le condizioni sono ancora gravissime’. Barbara ha scelto di affidarsi ai social solo per aggiornamenti fondamentali, con un tono sempre misurato ma carico di dolore. “Non riesco a rispondere singolarmente, ma vi ringrazio per le preghiere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Barbara De Santi, ore di angoscia: ‘Simona sta lottando, ma le sue condizioni sono ancora gravissime’

