Barbara Berlusconi | Nuovo stadio a Milano? Serviva già 20 anni fa Mio padre uomo di grande entusiasmo

‚Äú√ą sempre stato un uomo dal grandissimo entusiasmo ed estremamente fiducioso nella vita. Era un ottimismo vero. Credeva nei sogni e li inseguiva con una determinazione che non ho mai visto in altre persone‚ÄĚ. Ha esordito cos√¨ Barbara Berlusconi in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del padre Silvio, del Milan, del tema stadio e di tanti altri argomenti. ‚ÄúIl cognome Berlusconi mi pesava‚ÄĚ. ‚ÄúRiusciva a vedere possibilit√† dove gli altri vedevano limiti e ci credeva cos√¨ tanto che alla fine li convinceva‚ÄĚ, ha poi continuato Barbara Berlusconi, che successivamente ha anche aperto una parentesi sul cognome.