Bao Publishing presenta "Outline" di Michèle Fischels, un viaggio intenso tra emozioni e sfide adolescenziali. Ben, Andreas e i loro amici si preparano all’esame di maturità, affrontando triangoli amorosi, coming out, e le difficoltà della crescita. Un racconto coinvolgente che cattura l’essenza di quell’età in bilico tra sogni e paure. Preparatevi a immergervi in una storia autentica, ricca di vita e di emozioni, che vi lascerà senza fiato...

L’esame di maturità è in arrivo per Ben, Andreas e tutto il loro gruppo di amici. L’autrice tedesca Michèle Fischels ci fa immergere tra le emozioni dei personaggi che popolano questa storia, tra triangoli amorosi, coming out, esami, lavori saltuari, musica, sport e tutti gli alti e bassi del passaggio tra l’adolescenza e l’età adulta, in quel momento in cui si trovano allo stesso tempo emozionati e spaesati davanti all’enorme numero di possibilità che si aprono davanti a loro. Quel momento della vita in cui hai paura del futuro perché ancora non ha forma, e hai anche paura di quando prenderà forma. 🔗 Leggi su Nerdpool.it