Bando per direttori dei musei chi esamina le candidature

Sei appassionato di arte e cultura? Il Ministero della Cultura ha aperto le porte a nuovi leader museali con un concorso pubblico per i direttori di cinque prestigiosi musei italiani, tra cui i Musei Reali di Torino e il Museo Nazionale Romano. Dopo una rigorosa selezione, i colloqui si svolgeranno a Roma dal 7 all’11 luglio, offrendo un’opportunità unica a professionisti qualificati di contribuire alla valorizzazione del patrimonio nazionale. Non perdere questa occasione di fare la differenza.

Il ministero della Cultura ha indetto un concorso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore di cinque musei: Musei reali di Torino, della Galleria dell’Accademia di Firenze e Museo del Bargello, del Parco archeologico del Colosseo, del Museo Nazionale Romano e del Museo archeologico nazionale di Napoli. Dopo la valutazione dei titoli, i colloqui previsti nell’ambito della selezione pubblica si terranno dal 7 all’11 luglio a Roma, presso la sede del ministero della Cultura in via del Collegio Romano. Ecco chi esamina le candidature. Bando per direttori dei musei, da chi è composta la commissione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bando per direttori dei musei, chi esamina le candidature

