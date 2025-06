Bambini da Gaza a Milano per cure | Adam al Niguarda dopo il bombardamento

Confermiamo così l'impegno della Lombardia nel offrire un rifugio sicuro e cure tempestive ai bambini di Gaza, testimoniando solidarietà e speranza in momenti di grande sofferenza. Questi piccoli guerrieri, tra cui spicca Adam, portano con sé il desiderio di rinascere in un ambiente di pace e cura. La loro visita rappresenta un segno concreto di vicinanza e di impegno umanitario, dimostrando che anche nelle situazioni più difficili c'è spazio per la solidarietà e l'umanità.

Arriveranno dopodomani a Milano per essere curati in ospedali della Lombardia alcuni bambini di Gaza con i loro familiari. Fra di loro c'è anche Adam, l'unico dei dieci figli della dottoressa Alaa al-Najaar, sopravvissuto al bombardamento della loro casa. Adam sarà curato al Niguarda di Milano. Altri, spiegano dall'assessorato regionale al Welfare, saranno ricoverati al Policlinico e all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. "Confermiamo così, come già indicato al Governo - ha osservato l'assessore regionale Guido Bertolaso - tutta la nostra disponibilità a curare questi bambini con grande senso di responsabilità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bambini da Gaza a Milano per cure: Adam al Niguarda dopo il bombardamento

