Ballottaggio Taranto 2025 | exit poll e risultati in diretta Ecco chi è il nuovo sindaco

Sei curioso di scoprire chi ha conquistato la poltrona di sindaco a Taranto nel ballottaggio del 2025? Con exit poll e risultati in diretta, ti guideremo attraverso questa sfida cruciale tra Piero Bitetti e Francesco Tacente. La città , ancora segnata dal peso dell’ex Ilva, si affaccia al futuro con speranze e incertezze. Ecco chi 232 il nuovo sindaco di Taranto, un risultato che potrebbe cambiare le sorti della città .

Taranto, 9 giugno 2025 – C’è anche Taranto tra i quattro Comuni pugliesi tornati alle urne per eleggere il sindaco, che insieme a Matera è uno dei sue capoluoghi di regione al ballottaggio dell’8-9 giugno 2025. Qui la sfida è tra Piero Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (civico, ma sostenuto anche dal centrodestra). A pesare sui risultati finali – che dovrebbero arrivare in serata – c’è il futuro dell’ex Ilva: il nuovo sindaco si ritroverà ad affrontare fin da subito una carta da 90: il percorso politico che porterà alla firma dell’Accordo di programma con il Governo, primo passo del progetto siderurgico green. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ballottaggio Taranto 2025: exit poll e risultati in diretta. Ecco chi è il nuovo sindaco

In questa notizia si parla di: Taranto Ballottaggio Risultati Sindaco

