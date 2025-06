Ballottaggio Matera vittoria centrodestra Bardi | Con Nicoletti si è puntato su qualità

Il recente ballottaggio a Matera ha sancito una vittoria importante per il centrodestra, con Antonio Nicoletti eletto sindaco. Un risultato che, secondo il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, dimostra come puntare sulla qualitĂ dei candidati possa fare la differenza nelle sfide elettorali. Questa vittoria rafforza la convinzione che investire nella competenza e nel merito rappresenti la chiave del successo politico.

(Adnkronos) – "Un risultato che premia tutto il centrodestra e che, soprattutto, ha messo in evidenza che quando si punta sulla qualitĂ dei candidati si ottengono i risultati". E' quanto afferma all'Adnkronos il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi commentando i risultati delle elezioni comunali a Matera dove è stato eletto sindaco Antonio Nicoletti, candidato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

