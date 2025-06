Ballottaggio a Taranto cala l' affluenza rispetto al primo turno In leggero vantaggio il centrosinistra

A Taranto, il secondo turno delle comunali e il referendum hanno registrato un calo di affluenza rispetto al primo, con il 47% di cittadini che sono andati alle urne contro il 54,05%. Un dato che riflette una partecipazione leggermente in calo, ma che potrebbe comunque influenzare gli esiti decisivi per il futuro della città . L'esito finale resta aperto, lasciando spazio a interpretazioni e strategie politiche.

Chiuse le urne per ballottaggio e referendum a Taranto alle ore 15: l'affluenza è stata per le comunali del 47% rispetto al primo turno che si chiuse al 54,05% mentre per i quesiti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ballottaggio a Taranto, cala l'affluenza rispetto al primo turno. In leggero vantaggio il centrosinistra

In questa notizia si parla di: Ballottaggio Taranto Affluenza Rispetto

Amministrative a Taranto: primo Bitetti, poi Tacente. Si va verso il ballottaggio - Le elezioni amministrative a Taranto si avviano verso un ballottaggio tra i candidati Bitteti e Tacente, con una partecipazione degli elettori che segna un aumento rispetto al 2022.

Elezioni Comunali - risultati finali /2 Andranno al ballottaggio le due principali città del Sud Italia al voto in questa tornata.. A Matera sarà Cifarelli (CSX) vs Nicoletti (CDX). Nella città dei sassi ci potrebbe essere la cosiddetta "anatra zoppa": chiunque sarà sind Partecipa alla discussione

#Amministrative Affluenza definitiva domenica 8 giugno ore 23 ballottaggio a #Taranto 33,74% (-8,83% rispetto al primo turno) @ultimora_pol Partecipa alla discussione

Ballottaggio a Taranto, cala l'affluenza rispetto al primo turno. Iniziato lo spoglio delle schede - Chiuse le urne per ballottaggio e referendum a Taranto alle ore 15: l'affluenza è stata per le comunali del 46% rispetto al primo turno che ... Leggi su msn.com

Ballottaggio a Taranto, affluenza quasi al 47% in calo - E' calata rispetto al primo turno l'affluenza dei tarantini al ballottaggio per la scelta del sindaco tra Piero Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (liste civiche più centrodestra). Leggi su ansa.it

Taranto, alle 19 affluenza in calo al 22,18%. Il centrosinistra punta alla conferma dopo 20 anni - A Taranto per il ballottaggio tra Piero Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (liste civiche più centrodestra), alle ore 19, è stata registrata un'affluenza del 22,18% in forte calo rispetto al ... Leggi su ansa.it