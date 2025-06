Ballottaggio a Taranto Bitetti in vantaggio su Tacente | ha il 54% delle preferenze nelle prime 99 sezioni

Alle ore 15 si sono chiuse le urne a Taranto, dove il ballottaggio tra Piero Bitetti e Francesco Tacente ha visto in vantaggio l'esponente del centrosinistra con il 54% delle preferenze nelle prime 99 sezioni. Ora si attende il risultato finale che potrebbe determinare il futuro della città , confermando o ribaltando gli equilibri emersi finora. La sfida è ancora aperta: chi sarà il nuovo sindaco di Taranto?

