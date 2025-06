Ballottaggio a Taranto Bitetti è il nuovo sindaco | parte la festa Ora lavoriamo insieme

Con l’esito del ballottaggio a Taranto che premia Piero Bitetti (Pd, coalizione centrosinistra) con il 54% dei consensi, la città si appresta a vivere un nuovo capitolo di cambiamento. La festa sta per iniziare, ma ora più che mai, è fondamentale unire le energie e lavorare insieme per costruire un futuro all’altezza delle aspettative. È il momento di mettere le mani in pasta e fare squadra per Taranto!

Piero Bitetti (Pd, coalizione centrosinistra) è il nuovo sindaco di Taranto. Con le schede ancora non del tutto scrutinate, ha il 54% dei consensi ed è ormai certo della vittoria.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ballottaggio a Taranto, Bitetti è il nuovo sindaco: parte la festa. «Ora lavoriamo insieme»

In questa notizia si parla di: Taranto Bitetti Sindaco Ballottaggio

Amministrative a Taranto: primo Bitetti, poi Tacente. Si va verso il ballottaggio - Le elezioni amministrative a Taranto si avviano verso un ballottaggio tra i candidati Bitteti e Tacente, con una partecipazione degli elettori che segna un aumento rispetto al 2022.

Non capisco perché tutti pensano alle amministrative di Genova, e nessuno a quelle di #Taranto... per poi lamentarsi al prossimo sindaco che firmerà o non firmerà ordinanza di chiusura #ilva.. allora. Qui si va al ballottaggio... Piero #Bitetti, un riformista moder Partecipa alla discussione

Elezioni Comunali - risultati finali /2 Andranno al ballottaggio le due principali città del Sud Italia al voto in questa tornata.. A Matera sarà Cifarelli (CSX) vs Nicoletti (CDX). Nella città dei sassi ci potrebbe essere la cosiddetta "anatra zoppa": chiunque sarà sind Partecipa alla discussione

Piero Bitetti del centrosinistra è il nuovo sindaco di Taranto - A Taranto il candidato del centrosinistra, Piero Bitetti, è stato eletto sindaco al ballottaggio delle elezioni comunali: ha battuto Francesco Tacente, a capo di una coalizione di centrodestra sostenu ... Leggi su ilpost.it

Ballottaggio Taranto 2025: risultati in diretta. Ecco chi è il nuovo sindaco - A pesare sarà il futuro dell’Ilva e la stipula dell'accordo di programma col Governo per la riqualificazione green de ... Leggi su quotidiano.net

Ballottaggio a Taranto, Bitetti in vantaggio su Tacente (54%) e parte la festa al comitato - Chiuse le urne per ballottaggio e referendum a Taranto alle ore 15: l'affluenza definitiva al ballottaggio a Taranto per la scelta del sindaco ... Leggi su msn.com