Ballottaggio a Taranto | affluenza in calo rispetto al primo turno si attende il verdetto finale

attenzione crescente di molti cittadini verso altri impegni o forse una certa stanchezza politica. Mentre Taranto si appresta a conoscere il nome del nuovo sindaco, l’incertezza si fa strada tra i cittadini, pronti a scoprire se il cambiamento sarà confermato o se ci sarà una sorpresa finale. La domanda che tutti si pongono ora è: quale sarà il verdetto che definirà il futuro della città?

Tarantini Time Quotidiano Taranto si prepara a conoscere, in serata, il nome del nuovo sindaco. Il ballottaggio per le elezioni amministrative si sta svolgendo in un clima segnato da una netta flessione dell’affluenza alle urne. I dati aggiornati alle 23 di ieri indicano infatti che si è recato a votare il 33,74% degli aventi diritto, contro il 42,57% registrato nel primo turno del 25 maggio. Un calo significativo, che riflette una partecipazione più tiepida in questa fase decisiva. I seggi resteranno aperti fino alle 15 di oggi, e solo allora si potrà avere un quadro completo della partecipazione complessiva. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ballottaggio a Taranto: affluenza in calo rispetto al primo turno, si attende il verdetto finale

