Ballottaggio a Saronno vince Ilaria Pagani centrosinistra | è la prima sindaca della città

Saronno (Varese), 9 giugno 2025 – Ilaria Pagani è la prima sindaca della storia di Saronno. Lo diventa come ha detto lei con una vittoria corale e collettiva. Un risultato unico che parte dall'affluenza. Un dato sorprendente per molti osservatori: l’affluenza al ballottaggio per le elezioni comunali di Saronno ha raggiunto il 53%, superando il 50,4% registrato al primo turno. Un incremento in controtendenza rispetto a quanto accade solitamente nei secondi turni, dove spesso si registra un calo della partecipazione. Il dato finale, arrivato nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, conferma invece un rinnovato interesse dei saronnesi per la scelta del nuovo sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it