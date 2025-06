Ballottaggio a Matera | la rimonta del centrodestra Nicoletti è il nuovo sindaco Ma governerà con l’anatra zoppa

A Matera, il ballottaggio ha riscritto le sorti della città: la sorprendente rimonta di Antonio Nicoletti del centrodestra, che conquista la vittoria con 232 voti di vantaggio, dimostra come in politica nulla sia scontato. Ora, con un’amministrazione fragile e una maggioranza instabile, Nicoletti si appresta a governare con l’anatra zoppa, aprendo un nuovo capitolo di sfide e opportunità per Matera.

A Matera, quando i giochi sembravano fatti, è arrivata la rimonta a sorpresa: Antonio Nicoletti, il candidato del centrodestra – fino a ieri dato per sfavorito sul candidato dem, Roberto Cifarelli – rimonta e fin dall’inizio dello spoglio di oggi, 9 giugno, ha smentito i pronostic. A sera, a spoglio quasi concluso, incassa la vittoria. Dopo il primo turno delle elezioni amministrative, che aveva visto le vittorie schiaccianti di Silvia Salis a Genova e Alessandro Barattoni a Ravenna, oggi alle 15 si sono chiusi i seggi nei comuni sopra i 15mila abitanti dove, il 25 e 26 maggio, nessun candidato aveva superato la soglia del 50% +1. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Rimonta Matera Centrodestra Nicoletti

Ballottaggio a Matera: la rimonta del centrodestra. Nicoletti è il nuovo sindaco. Ma governerà con “l’anatra zoppa” - Un risultato che ribalta l’esito del primo turno, quando Cifarelli aveva chiuso in testa con il 43,5% dei voti contro il 36,9% raccolto da Nicoletti L'articolo Ballottaggio a Matera: la rimonta del ce ... Leggi su msn.com

Elezioni a Matera 2025, i risultati dei ballottaggi: Nicoletti è il nuovo sindaco con il 52% - Si è concluso il ballottaggio delle elezioni comunali nel capoluogo lucano, e Nicoletti, candidato del ... Leggi su fanpage.it

Matera, Cifarelli dopo la sconfitta: “Lavoreremo in Consiglio in modo costruttivo e intransigente” - Il candidato della coalizione civica progressista riconosce la vittoria di Nicoletti e rivendica la maggioranza in Consiglio ... Leggi su trmtv.it