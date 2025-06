Ballottaggi | Taranto vince Bitetti centrosinistra Matera | centrodestra rimonta Nicoletti sindaco

In un’Italia divisa tra diverse forze politiche, i ballottaggi si confermano come momenti decisivi di confronto e scontro. A Taranto, il centrosinistra trionfa con Pietro Bitetti, mentre a Matera il centrodestra compie una rimonta sorprendente, riportando Nicoletti alla guida della città. Questi risultati segnano un importante passo nella politica locale, rivelando le tensioni e le speranze di un Paese in costante evoluzione. La sfida continua, e il futuro si decide anche nelle prossime settimane.

Pietro Bitetti, candidato del centrosinistra e di alcune liste civiche, è il nuovo sindaco di Taranto. Quando mancano poco meno di 30 sezioni da scrutinare su 191 di questo ballottaggio, Bitetti è al 54,36% delle preferenze, inseguito dal candidato del centrodestra, Checco Tacente, al 45,64%. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ballottaggi: Taranto, vince Bitetti (centrosinistra). Matera: centrodestra rimonta, Nicoletti sindaco

In questa notizia si parla di: Bitetti Centrosinistra Centrodestra Sindaco

