Ballottaggi Taranto al centrosinistra | vince Bitetti A Matera la destra ribalta il risultato | Nicoletti è il nuovo sindaco

A Taranto, il centrodestra si prende la rivincita a Matera, con Nicoletti che conquista il nuovo sindaco con 232 voti di margine. Tuttavia, la sfida più attesa vede Piero Bitetti, sostenuto da Pd, Avs e civiche, confermarsi al centrosinistra con oltre il 54%, grazie a un'alleanza non ufficiale con Emiliano. La vittoria di Bitetti sottolinea l'importanza delle alleanze strategiche in un panorama politico sempre più dinamico ed imprevedibile.

Taranto resta al centrosinistra. Piero Bitetti, ex presidente del Consiglio comunale candidato di Pd, Avs e varie liste civiche, è il nuovo sindaco della città ionica: vicino al governatore pugliese Michele Emiliano, giò in vantaggio al primo turno, ha vinto il ballottaggio con oltre il 54% dei voti, battendo Francesco Tacente del centrodestra, manager scelto dalla Lega. Un successo arrivato con il sostegno (ma non l'apparentamento) del Movimento 5 stelle, che al primo turno aveva schierato una sua candidata – la giornalista Annagrazia Angolano – ottenendo il 10,9%. Bitetti, 51 anni, succede a Rinaldo Melucci, primo cittadino eletto col Pd, poi passato a Italia viva e decaduto a febbraio dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali.