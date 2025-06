Ballottaggi a Taranto in vantaggio il centrosinistra e a Matera il centrodestra

In attesa dei risultati ufficiali dei ballottaggi, Taranto si conferma favorevole al centrosinistra, mentre Matera predilige il centrodestra. Il ritardo nello scrutinio aumenta la suspense, ma anche l’importanza del voto popolare, che ha trainato il quorum del referendum. Attraverso questa sfida democratica, le città dimostrano quanto siano decisive le scelte degli elettori per il futuro delle amministrazioni locali e del paese.

Ritardo nello scrutinio per le amministrative dei ballottaggi e dei comuni al voto. Nelle città dove si è votato è stato trainato anche il quorum del referendum.

Genova e Ravenna al centrosinistra, ballottaggi a Taranto e Matera. Schlein esulta: "Uniti si vince" - Il centrosinistra festeggia due importanti vittorie al primo turno delle amministrative, conquistando Genova e Ravenna.

Ballottaggi comunali 2025: affluenza in calo Alle 12 solo l'11,88% ha votato. Taranto: 11,42% Matera: 11,76% Il centrosinistra resta in vantaggio, ma la partecipazione è il vero tema.

AMMINISTRATIVE | Exit poll Opinio per Rai: a Genova Salis avanti, a Matera vantaggio Cifarelli. A Taranto verso ballottaggio Bitetti-Lazzaro. A Ravenna vince il centrosinistra, Barattoni avrebbe una percentuale superiore al 60%

