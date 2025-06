Ballottaggi a Matera vince Antonio Nicoletti del centrodestra con il 51,8% a Taranto vittoria del centrosinistra con Pietro Bitetti 54,5%

I ballottaggi nelle principali città italiane hanno regalato risultati sorprendenti e inaspettati, segnando un importante equilibrio politico. A Matera, Antonio Nicoletti del centrodestra trionfa con il 51,8%, ribaltando i pronostici a favore di Roberto Cifarelli. A Taranto, invece, il centrosinistra conferma la sua leadership con Pietro Bitetti al 54,5%. Un'istantanea politica che riflette le sfide e le evoluzioni del nostro Paese.

A Matera ribaltato il pronostico che dava come vincente Roberto Cifarelli. Taranto rimane sotto la guida del centrosinistra Si chiude con un equilibrio politico il turno di ballottaggi amministrativi che ha visto protagoniste alcune delle principali città italiane, in contemporanea al Referen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ballottaggi, a Matera vince Antonio Nicoletti del centrodestra con il 51,8%, a Taranto vittoria del centrosinistra con Pietro Bitetti (54,5%)

In questa notizia si parla di: Ballottaggi Matera Taranto Centrosinistra

Genova e Ravenna al centrosinistra, ballottaggi a Taranto e Matera. Schlein esulta: “Uniti si vince” - Il centrosinistra festeggia due importanti vittorie al primo turno delle amministrative, conquistando Genova e Ravenna.

? Ballottaggi comunali 2025: affluenza in calo Alle 12 solo l’11,88% ha votato. Taranto: 11,42% Matera: 11,76% Il centrosinistra resta in vantaggio, ma la partecipazione è il vero tema. #Elezioni2025 #Affluenza #Ballottaggi #Taranto #Matera Partecipa alla discussione

#EffettoGiorno: Eezioni comunali, il mercato auto e il via ai referendum. Centrosinistra vince a Genova/Ravenna, ballottaggi a Matera/Taranto. Tonfo Tesla/Stellantis, Byd abbassa i prezzi. E il dibattito sui referendum inizia dal lavoro. Ascolta ora: https://tinyurl.c Partecipa alla discussione

Ballottaggi, a Taranto in vantaggio il centrosinistra e a Matera il centrodestra - I due principali centri che sono andati al ballottaggio per le amministrative hanno assegnato i sindaci che governeranno per i prossimi 5 anni ... Leggi su msn.com

Comunali: ballottaggio in 13 città, fari puntati su Taranto e Matera. Primo turno in 7 comuni sardi - Al ballottaggio delle elezioni comunali a Taranto è in vantaggio Bitetti (55,67%), candidato di centrosinistra, con 33 sezioni scrutinate su 191 Al ballottaggio delle elezioni comunali a Taranto è in ... Leggi su msn.com

Ballottaggio Taranto 2025: risultati in diretta. Ecco chi è il nuovo sindaco - A pesare sarà il futuro dell’Ilva e la stipula dell'accordo di programma col Governo per la riqualificazione green de ... Leggi su quotidiano.net