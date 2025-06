Ballottaggi a Matera vince Antonio Nicoletti del centrodestra con il 51,8% a Taranto vittoria del centrosinistra con Pietro Bitetti 54,5%

I ballottaggi di questa giornata hanno scritto un capitolo sorprendente della politica locale, con Matera che premia Antonio Nicoletti del centrodestra e Taranto conferma la guida del centrosinistra con Pietro Bitetti. Un risultato inatteso a Matera ha ribaltato le aspettative, mentre Taranto resta fedele alla sua storia progressista. Si conclude così un turno elettorale ricco di colpi di scena, lasciando l’Italia in attesa di sviluppi futuri e riflessioni sullo scenario politico nazionale.

A Matera ribaltato il pronostico che dava come vincente Roberto Cifarelli. Taranto rimane sotto la guida del centrosinistra Si chiude con un equilibrio politico il turno di ballottaggi amministrativi che ha visto protagoniste alcune delle principali cittĂ italiane, in contemporanea al Referen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ballottaggi, a Matera vince Antonio Nicoletti del centrodestra con il 51,8%, a Taranto vittoria del centrosinistra con Pietro Bitetti (54,5%)

In questa notizia si parla di: ballottaggi - matera - taranto - centrosinistra

Genova e Ravenna al centrosinistra, ballottaggi a Taranto e Matera. Schlein esulta: “Uniti si vince” - Il centrosinistra festeggia due importanti vittorie al primo turno delle amministrative, conquistando Genova e Ravenna.

https://radiondadurto.org/?p=194820 - Elezioni amministrative 2025: affluenza stabile, al 56%. Genova va al centrosinistra al primo turno, come Ravenna. Ballottaggio invece a Matera e Taranto, con il centrosinistra (senza i M5S) in testa. Commenti e analisi su Partecipa alla discussione

Ballottaggi, Taranto al centrosinistra e Matera al centrodestra A Matera Antonino Nicoletti ribalta il primo turno ma senza maggioranza in Consiglio. Il centrosinistra si conferma a Taranto con Pietro Bitetti e a Nuoro, dove vince al primo turno con il parlamentare Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Ballottaggi, Taranto al centrosinistra e Matera al centrodestra; Elezioni amministrative, ballottaggi in 13 città : a Matera vince il centrodestra di Nicoletti, a Taranto il centrosinistra di Bitetti; Elezioni, dai ballottaggi di Matera e Taranto alle comunali di Nuoro: dove si vota l’8-9 giugno.

Ballottaggi, risultati: a Matera vince il centrodestra con Nicoletti, a Taranto Bitetti e il centrosinistra. Affluenza al 51% - In sette città sarde (tra cui Nuoro) si vota per rinnovare la giunta e in altri 13 Comuni (tra cui Taranto e Matera) va in scena il secondo turno delle Amministrative.

Ballottaggi, Taranto al centrosinistra e Matera al centrodestra - Il centrosinistra si conferma a Taranto con Pietro Bitetti e a Nuoro, dove vince al primo turno con il parlamentar ...