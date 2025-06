Ballerina | il finale del film influenzerà John Wick 5? La risposta del regista

rimane avvolto nel mistero, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire cosa riserverà il prossimo capitolo di questa affascinante saga. Con un finale che stimola l'immaginazione e apre nuove porte narrative, Ballerina promette di essere solo l'inizio di un universo ricco di sorprese e sfide. Sono in arrivo grandi cose, e il futuro del brand si annuncia più intrigante che mai.

Ballerina si conclude con molte incognite per le future pericolose missioni di Eve Macarro di Ana de Armas, e le persone non possono fare a meno di chiedersi come evolverà il brand dopo questo spin-off. Len Wiseman, il regista di Ballerina, chiarisce che il film non è stato pensato per introdurre direttamente John Wick 5, ma l'ambiguità del finale apre comunque a sviluppi futuri. Sebbene il film viva di vita propria, il destino di Eve, interpretata da Ana de Armas, potrebbe incrociare nuovamente quello di John Wick. E le somiglianze tra i due personaggi lo renderebbero un crossover inevitabile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballerina: il finale del film influenzerà John Wick 5? La risposta del regista

Ballerina Film John Wick

