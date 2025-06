Ballerina è un più che convincente spin-off dal mondo di John Wick

Ballerina 232: un personaggio che incanta e sorprende, portando il mondo di John Wick in una nuova dimensione. La saga di John Wick si distingue come un autentico miracolo dell’intrattenimento moderno, riscoprendo l’arte della narrazione originale in un panorama dominato da remake e sequel scontati. Ora, con questa spin-off, ci aspettano nuove avventure mozzafiato, pronte a catturare l’immaginazione di tutti gli appassionati di azione e stile.

La saga di John Wick è un piccolo miracolo dell’intrattenimento contemporaneo. In un’epoca piuttosto mesta per l’audiovisivo a largo consumo, che pesca e ripesca in proprietà intellettuali già esistenti tra remake, reboot, sequel tardivi e iterazioni seriali, il fatto che negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ballerina è un più che convincente spin-off dal mondo di John Wick

