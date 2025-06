Balivo segreto svelato | Ho preso il mio abito da sposa su internet a 150 euro

Un matrimonio intimo, pochi invitati e un abito da sposa acquistato online per soli 150 euro: Caterina Balivo ha scelto la semplicità e il risparmio nel giorno più importante della sua vita. Un dettaglio che pochi conoscevano, ma che ora torna sotto i riflettori grazie a Giovanni Ciacci. Curiosi di scoprire come un abito low-cost possa essere perfetto per un giorno da sogno? Scopriamolo insieme!

(Adnkronos) – Un matrimonio intimo, pochi invitati e l'abito da sposa acquistato su internet. Così Caterina Balivo il 30 agosto del 2014 ha detto 'sì' a Guido Maria Brera. Un dettaglio poco noto, ma non del tutto segreto che oggi, lunedì 9 giugno, è tornato alla ribalta grazie a Giovanni Ciacci, lo stylist ospite a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Balivo, segreto svelato: “Ho preso il mio abito da sposa su internet a 150 euro”

In questa notizia si parla di: Balivo Abito Sposa Internet

Balivo, segreto svelato: "Ho preso il mio abito da sposa su internet a 150 euro" - Così Caterina Balivo il 30 agosto del 2014 ha detto 'sì' a Guido Maria Brera. Leggi su msn.com

La volta buona, Caterina Balivo colta di sorpresa: “Sono molto scossa” - Oggi il programma del primo pomeriggio dell’ammiraglia Rai è terminato un’ora prima del previsto per lasciare spazio allo speciale del Tg1 legato al referendum e ai ballottaggi. Leggi su msn.com

Ciacci: il costo dell’abito da sposa di Caterina Balivo e boccia le spose che indossano tre vestiti - Caterina Balivo e Giovanni Ciacci svelano il vero prezzo dll'abito da sposa della conduttrice ma lui boccia le spose che ne indossano tre ... Leggi su ultimenotizieflash.com