Balerdi Juve è una richiesta specifica di Tudor! Contatti con l’entourage del capitano del Marsiglia | svelata la volontà del difensore Cosa sta succedendo

Il calciomercato della Juventus si infittisce di nuovi intrighi e suggestioni, con una richiesta che potrebbe cambiare gli equilibri: secondo Giovanni Albanese, Tudor avrebbe puntato forte su Leonardo Balerdi, difensore e capitano del Marsiglia. La volontà del giocatore di approdare a Torino, unita all'interesse dei bianconeri, apre scenari interessanti per il futuro della squadra. Ma cosa sta realmente succedendo dietro le quinte?

Balerdi Juve, il difensore del Marsiglia è una richiesta specifica di Tudor: la rivelazione sulle mosse dei bianconeri. Il giornalista Giovanni Albanese ha fornito un’importante aggiornamento su quello che potrebbe essere la prossima mossa del calciomercato Juve. Tudor avrebbe richiesto alla dirigenza il difensore e capitano del Marsiglia, Leonardo Balerdi. PAROLE – «Balerdi è il capitano del Marsiglia che piace molto a Tudor. È un punto fermo di De Zerbi ma potrebbe andare alla ricerca di nuovi stimoli e lo scenario Juve non passa inosservata. A oggi è un’idea, non c’è una trattativa vera e propria ma c’è stato un tentativo con l’entourage del calciatore che non ha chiuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juve, è una richiesta specifica di Tudor! Contatti con l’entourage del capitano del Marsiglia: svelata la volontà del difensore. Cosa sta succedendo

