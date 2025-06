Balenciaga mi ha portato a Monza a bordo di una Lamborghini

Se pensavate che il glam di Balenciaga si fermasse alla passerella, preparatevi a scoprire un lato ancora più esclusivo. A Monza, tra il rombo delle Lamborghini e il calore dell’asfalto, la moda si fonde con la velocità in un connubio senza precedenti. Immaginate di essere circondati da queste icone di potenza e stile, mentre l’adrenalina si mescola all’eleganza. Tranquilli, se...

All’Autodromo di Monza fa caldo. Sarà perché mancano pochi giorni a giugno, ma forse anche perché intorno a me ci sono solo asfalto e auto. Non auto qualsiasi, ovviamente, ma Lamborghini. Centinaia di auto Lamborghini chiamate a raccolta all’Autodromo della città lombarda per la tappa italiana del Super Trofeo, la competizione internazionale che porta le Huracán Super Trofeo EVO2 su alcuni dei circuiti più importanti del mondo. Tranquilli, se siete confusi e pensate di essere finiti su Quattroruote, vi prometto che c’è una spiegazione. Pochi giorni prima, nel suo store di Via Montenapoleone, Balenciaga aveva presentato l’ultimo appuntamento con Art in Stores, l’iniziativa che nel corso degli anni ha portato vere e proprie opere d’arte all’interno delle boutique della maison, realizzate questa volta con l’artista tedesco Yngve Holen. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Balenciaga mi ha portato a Monza a bordo di una Lamborghini

