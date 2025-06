Baldini | In un calcio in cui l' inno di Mameli è solo uno slogan dedico la B ai tecnici esonerati

Nel mondo del calcio, la passione e la dedizione degli allenatori sono spesso nascosti dietro le luci dei riflettori. Baldini, ex tecnico del Pescara, si apre alla Gazzetta, raccontando le sfide emotive di chi vive in prima persona questo mestiere. In un contesto dove l'inno di Mameli riecheggia come un solo slogan, il suo appello è rivolto a preservare la cultura italiana e il valore del talento giovanile. La sua voce ci invita a riflettere su un calcio più umano e autentico.

L'allenatore che ha guidato il Pescara alla promozione si apre alla Gazzetta: "Noi allenatori siamo uomini soli, quando ti mandano a casa ti feriscono l'anima. Come si fa a trasmettere il senso di appartenenza in un mondo così? Guai a far sparire la cultura italiana, facciamo giocare i nostri ragazzi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Baldini: "In un calcio in cui l'inno di Mameli è solo uno slogan, dedico la B ai tecnici esonerati"

